Google+ fermera définitivement ses portes le 2 avril

On le savait, Google va mettre fin à l'aventure Google+, sa tentative ratée de réseau social, qui n'a jamais vraiment concurrencé dangereusement le mastodonte qu'est devenu Facebook. Dès le 2 avril prochain, tous les contenus seront supprimés.

En mars 2018, Google+ était victime d'une faille de sécurité. Quelques mois plus tard, après l'annonce publique de cette faille, Google officialisait la fin du réseau social. "Ce passage en revue a cristallisé ce que nous savions depuis longtemps : même si nos ingénieurs ont tout donné pour développer Google + année après année, le réseau social n’a pas atteint la masse critique qu’il lui fallait, pas plus qu’une adoption par les développeurs ou une bonne interaction avec les applications.”

Cette fin, qui ne surprend personne, se déroulera en plusieurs étapes. À commencer par le 4 février, date à laquelle il sera logiquement impossible de créer de nouveaux profils Google+, des événements, ou des pages. Ensuite, entre le 4 février et le 7 mars, selon les cas de figure, il ne sera plus permis de laisser des commentaires ou de se connecter via son compte Google+. Enfin, le 2 avril 2019, Google procédera à la suppression de tous les contenus encore disponibles sur la plateforme : "Votre compte Google+ et toutes les pages Google+ que vous avez créées seront fermés et nous commencerons à supprimer le contenu des comptes Google+ grand public. Les photos et vidéos de Google+ dans vos archives d’albums seront également supprimées. Vous pouvez télécharger et enregistrer votre contenu, assurez-vous de le faire avant avril. Notez que les photos et vidéos sauvegardées dans Google Photos ne seront pas supprimées".

C’est donc plus que jamais l’occasion de récupérer vos données toujours présentes sur le réseau social et de clôturer votre compte avant l’heure. Voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur Google Takeout (takeout.google.com) Cliquez sur le bouton “Ne Rien Sélectionner” pour désélectionner toutes les données que Google possède sur vous. Réactivez ensuite toutes les options concernant Google+, à savoir : +1; Cercles Google+; Communautés Google+; Flux Google+; Hangouts; Hangouts en direct et Profil. Choisissez ensuite sous quelle forme vous souhaitez récupérer vos données. En format .zip ou .tgz, la taille des archives (de 1 Gb à 50 Gb par fichier) et la destination (votre disque dur ou un cloud comme Dropbox ou Google Drive).

Google préparera toutes vos données et vous pourrez clôturer votre compte Google+ en vous rendant sur votre profil. Il suffira alors de cliquer sur les réglages, et de choisir l’option “Effacer votre profil Google+” tout en bas de la page.