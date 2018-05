Google facilite la suppression de votre historique de recherche

Grâce à la mise en place du règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe le 25 mai prochain, le géant du web propose une série d'outils permettant d'effacer toutes les informations récoltées à votre sujet.

Résultat : la page "Mon Activité" devient plus claire. En vous rendant à l'adresse myactivity.google.com (ou en cliquant ici), vous obtiendrez un aperçu de toutes les données récoltées par la firme de Mountain View : de votre historique de recherche à votre activité sur YouTube, en passant par les informations sur vos appareils ou votre géolocalisation.

Vous pourrez filtrez les résultats par date et par produit (Google News, recherche d'images, de vidéos, Google Trips, Maps etc.) et soit effacer toutes vos données en une seule fois ou sélectionner une à une les informations que vous souhaitez voir disparaître.

Chaque information contient son lot de détail : le jour et l'heure, l'élément recherché ou regardé, le nom de l'application et la plateforme ou le navigateur utilisé. Google précise également pourquoi une activité a été enregistrée. Sur YouTube par exemple, le moteur de recherche explique que "Cette activité a été enregistrée sur votre compte Google parce que votre paramètre "Historique des vidéos regardées sur YouTube" était activé lorsque vous utilisiez YouTube."

Mais ce n'est pas tout puisque Google offre également des commandes relatives à votre activité, ou vous pouvez désactiver certains suivis : sur le web et les applications, l'historique de vos positions (la page "Vos trajets" est d'ailleurs très surprenante), les informations provenant d'appareils ou encore les activités vocales et audios. Ces réglages sont à retrouver par ici. Enfin, sachez qu'il est désormais plus simple de transférer les photos stockées sur Google Photos vers un autre service.