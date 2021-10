Google facilite la suppression d'images de mineurs sur son moteur de recherche

Google a annoncé mettre en place un outil pour permettre aux enfants de moins de 18 ans - et à leurs parents - de réaliser une demande pour supprimer une photo. Elles ne pourront plus apparaître lors d'une recherche dans Google Images ou sous la forme de vignettes si la famille le souhaite.

La possibilité de faire une demande de suppression d'une photo existait déjà. Mais le processus était fastidieux et parfois, le résultat escompté ne se réalisait jamais.

Pour pouvoir demander la suppression de ces "informations personnelles", il fallait rentrer dans des catégories comme "explicites non-consensuelles" (comprenez la nudité ou le voyeurisme) ou encore "financières", "médicales" et "identité nationale". Désormais, les images de mineurs rentrent dans ces standards.

"Nous savons que les enfants et les adolescents doivent faire face à des défis uniques en ligne, en particulier lorsqu'une photo d'eux est disponible sur Internet de manière inattendue", explique la société dans son blog. "Nous pensons que ce changement contribuera à donner aux jeunes plus de contrôle sur leur empreinte numérique et sur l'endroit où leurs images peuvent être trouvées comme le moteur de recherche."