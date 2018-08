Google étend la possibilité d’annuler l’envoi d’un mail à la version Android de Gmail

Trois ans après la version desktop, l’annulation de l’envoi d’un mail est enfin disponible sur la version Android de Gmail.

Google aura pris son temps pour adapter sa fonctionnalité bien pratique sur mobile. L’option était jusqu’à présent disponible sur les versions web de Gmail et Inbox (ainsi que sur iOS) et offrait quelques précieuses secondes (10 secondes, pour être exact) pour annuler un mail déjà envoyé. Avec la version 8.7 de l’application Gmail, un bouton “annuler” apparaîtra sur le bas de l’écran après chaque envoi de mail. Appuyez dessus dans le temps imparti et votre destinataire ne recevra aucun mail de votre part.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté ajoutée par Google, car désormais, vos mails peuvent également “s’autodétruire”. Concrètement, il vous suffit de cliquer sur les trois points en haut à droite de l’écran lors de la rédaction d’un nouveau mail et de choisir le mode “confidentiel”. L’application vous offrira alors plusieurs possibilités. Votre mail pourra expirer dans 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 3 mois ou 5 ans. Au-delà de cette durée, votre mail ne sera plus visible par votre destinataire.

Le mode confidentiel peut également fonctionner à l’aide d’un code secret. Le destinataire recevra un code par SMS et devra l’introduire dans l’application pour accéder au contenu du mail. Enfin, Gmail offre la possibilité de révoquer l’accès à un mail. En vous rendant dans la section “Messages envoyés”, vous pourrez révoquer l’accès et désactiver toute tentative de transfert, de copie du contenu ou de téléchargement des pièces jointes.