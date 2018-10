Google est sur le point de dévoiler un concurrent de la Surface Pro

À quelques heures de la conférence annuelle de Google sur les annonces matérielles, un nouveau produit se dévoile sur la toile. En plus des très attendus Pixel 3, Pixel 3 XL ainsi que d’une nouvelle génération de Chromecast, une tablette serait également de la partie…

Selon le site MySmartPrice, Google profiterait de cet évènement du 9 octobre pour présenter la Pixel Slate. Ce serait la première tablette de Google fonctionnant avec Chrome OS.

Parmi les caractéristiques annoncées, elle serait équipée d’un port USB-C, de haut-parleurs stéréo ou encore d’un stylet actif. Il serait également question d’un clavier détachable équipé d’un trackpad et d’un écran dont le rapport hauteur/largeur serait de 3:2 à l’instar des Surface Pro de Microsoft.

Des appareils photo équiperaient l’avant et l’arrière de la tablette, tout comme un possible lecteur d’empreintes digitales, voire une connectivité cellulaire, mais concernant ces éléments, cela reste des suppositions. Le processeur utilisé n’est pas connu non plus.

Par le passé, Google a déjà lancé plusieurs tablettes (Nexus 7 2012 et 2013, Nexus 10, Nexus 9 et Pixel C), mais toutes fonctionnaient avec le système d’exploitation mobile Android.