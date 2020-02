Google Earth s’ouvre à d’autres navigateurs

La version web de Google Earth, lancée en 2017, n’était compatible qu’avec Google Chrome.

Désormais, il sera possible d’utiliser le service sur Firefox, Opera et Microsoft Edge. Selon Jessi Beck et Jordon Mears, tous deux aux manettes du projet, cette nouvelle version de Google Earth a pu voir le jour grâce à l’utilisation de WebAssembly, un standard du web qui permet de profiter du même code sur n’importe quel navigateur.

“Chez Google, nous sommes de grands partisans des standards du web. Lorsque nous avons créé Earth for Web, nous voulions que le plus de personnes possible puissent l'utiliser. Au cours des cinq dernières années, nous avons entrepris de proposer Google Earth sur autant de navigateurs que possible. Rencontrer les utilisateurs là où ils se trouvent, quel que soit leur choix technologique. Et au cours des dernières semaines, nous avons fait de grands pas vers ces objectifs.”

On notera malgré tout un grand absent : Safari. En effet, le navigateur d’Apple, préinstallé sur iOS et macOS n’est toujours pas compatible. Mais Google annonce travailler sur la question : “Nous avons encore du travail à faire. À savoir peaufiner notre expérience sur tous ces navigateurs et ajouter la prise en charge de Safari. Nous continuons de travailler sur la prise en charge du plus grand nombre de navigateurs possible et nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement.”

Que vous utilisiez Chrome, Edge, Opera ou Firefox, Google Earth est à (re)découvrir par ici.