Google donne vie à des oeuvres d’art en réalité augmentée

Ces cinq filtres réalistes , à retrouver sur l’application Google Arts & Culture disponible sur Android et iOS, ont pour vocation, selon l’entreprise, de “mettre l'art à la portée de tous.”

© Google

Trois tableaux sont disponibles :

Johannes Vermeer - La jeune fille à la perle

- La jeune fille à la perle Vincent Van Gogh - Autoportrait

- Autoportrait Frida Kahlo - Autoportrait avec un singe

Ainsi qu’une chaîne de collier en faïence égyptienne et un casque japonais avec masque Tengu et corbeaux.

Pour chaque pièce unique, vous pouvez découvrir sa signification artistique ou culturelle grâce à des anecdotes et des expositions créées par des experts culturels.

Chaque filtre a été créé par une équipe d'artistes 3D qui ont tenté d'afficher chaque modèle avec le plus de détails possibles. Au final, chaque objet a été travaillé pendant plus de deux semaines. L'équipe technique, à son tour, s'est assurée que les œuvres d'art étaient aussi proches que possible des traits du visage de l'utilisateur.

La plupart des filtres contiennent également un arrière-plan qui apparaît de manière aussi réaliste que possible et n'interfère pas avec le visage ou le corps de l'utilisateur.