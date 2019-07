Google domine le marché des objets connectés en Europe

La firme de Mountain View s'est imposée lors du premier trimestre 2019, face à Amazon et Samsung.

Une étude réalisée par la firme IDC annonce que Google aurait expédié plus de 3,5 millions d'appareils connectés en Europe depuis le début de cette année. Sa part de marché aurait grimpé jusqu'à 16,8%, contre 13,4% pour Samsung et 13,2% pour Amazon.

Toujours selon IDC, 15,8% des objets connectés vendus en Europe cette année sont des enceintes connectées, ce qui représente un total de 3,35 millions d'appareils écoulés. Google occupe là aussi le haut du classement, puisque 45,1% des enceintes vendues faisaient partie de la gamme Google Home. Amazon se place juste derrière avec sa gamme Echo, qui a convaincu 41,8% des consommateurs.

Comme l'explique Antonio Arantes, de chez IDC, "Google a connu un trimestre remarquable et a été le grand gagnant du premier trimestre, marquant une étape importante en Europe. Google continue de s’étendre dans de nouveaux pays et prend en charge de nouvelles langues natives à un rythme plus rapide qu’Amazon. Cela contribue également à renforcer sa position sur les plates-formes d’assistant vocal. Google Assistant était présent dans 49,2% de tous les haut-parleurs intelligents vendus en Europe au premier trimestre de 2019. Entre-temps, Amazon rencontrait des problèmes d’approvisionnement, Amazon Echo Dot étant en rupture de stock dans certains pays pendant plusieurs semaines, ce qui laissait de la place pour les produits Google Home."

Pour autant, Alexa, l'assistant d'Amazon, reste l'assistant le plus populaire. Google Assistant ne dépasserait la concurrence qu'en 2022 au plus tôt.