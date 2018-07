Si vous êtes client G Suite et que vous faites partie du programme Early Adopter, vous aller pouvoir bénéficier de ces suggestions grammaticales au sein de Google Docs. À condition d’écrire en anglais. Selon l’entreprise, l’outil "aide les gens à écrire plus clairement et efficacement. Notre intelligence artificielle peut repérer différents types de corrections, allant de simples règles grammaticales comme l’utilisation des articles dans une phrase à des concepts grammaticaux plus complexes comme l’utilisation correcte des propositions subordonnées."

Google Docs fait appel à l’intelligence artificielle pour corriger les fautes d’orthographe - © Tous droits réservés

Et qui dit intelligence artificielle dit machine learning, l’apprentissage automatisé, qui signifie que les corrections s’amélioreront au fil du temps. Plus l’outil sera utilisé, plus l’IA pourra s’améliorer et corriger des erreurs de plus en plus complexes. "Notre approche en correction grammaticale est basée sur les traductions par ordinateur. On peut par exemple demander la traduction en anglais d'un texte rédigé en français. Notre technologie vérifie alors la traduction anglaise et la corrige éventuellement sur le plan grammatical" explique David Thacker, vice-président de G Suite. Google a également annoncé l’arrivée des fonctions Smart Reply et Smart Compose (qui prédit vos réponses), déjà présentes dans Gmail, au sein du chat Hangouts.

Si le test est concluant, ces nouveautés pourraient débarquer dans la version publique de Google Docs. Et dans d’autres langues que l’anglais.