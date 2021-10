Google dévoilera le Pixel 6 le 19 octobre

Le prochain flagship de Google, dont on connaît déjà le design, sera présenté officiellement dans deux semaines.

" Le 19 octobre, nous vous présenterons officiellement le Pixel 6 et Pixel 6 Pro - les téléphones Google complètement réinventés. Alimentés par Tensor, la première puce mobile personnalisée de Google, ils sont rapides, intelligents et sécurisés. Et ils s'adaptent à vous ", annonce fièrement la firme de Mountain View.

Si le look des smartphones est déjà connu, il reste plusieurs détails intéressants à découvrir. À commencer par la fameuse puce Tensor. Google pourrait également profiter de l’occasion pour annoncer une date pour Android 12, voire annoncer un Pixel pliable, dont les rumeurs parlent depuis quelque temps déjà.

En attendant, on sait que le Pixel Pro aura trois caméras, et le Pixel classique en aura deux : un capteur classique et un capteur ultra grand-angle. Le troisième capteur, réservé au Pro, est un capteur téléphoto.

Selon les premières rumeurs, la puce Tensor sera boostée à l’intelligence artificielle, ce qui permettra notamment d’améliorer les photos, les commandes vocales, et le mode dicté. Enfin, les écrans seront respectivement de 6,4 et 6,7 pouces pour le Pixel et Pixel Pro, cadencés à 90 et 120 Hz.

Pour le reste, rendez-vous le 19 octobre.