Ici, les serveurs de Google remplacent la console. L'entreprise annonce d'ailleurs une puissance graphique de 10,7 téraflops, contre 4,2 pour la PlayStation 4 Pro et 6,0 pour la Xbox One X.

Google dévoile Stadia, son "Netflix du jeu vidéo" - © Google

Quels sont les avantages ?

Google a présenté une liste de fonctionnalités qui deviennent possibles grâce au cloud gaming :

Le State Share, une option qui permet de partager un moment exact d'un jeu. Par exemple, un streamer pourra partager sa propre partie, y compris sa position dans le jeu, son inventaire et son état de santé. La moindre action devient alors rejouable à l'infini, comme un instantané que l'on se partage.

Le Crowd Play permettra de rejoindre une partie actuellement en cours de diffusion sur YouTube. Imaginez un streamer diffusant sa partie de FIFA 2019, et invitant ses abonnés à l'affronter.

Le multijoueur pourrait, en théorie, passer de 100 joueurs dans un Battle Royale façon Fortnite, à 1000 joueurs.

De plus, qui dit cloud gaming dit plus de consoles à acheter (Google se charge de mettre à jour et d'améliorer ses serveurs) et plus de jeux à télécharger (le jeu se lance après 5 secondes selon l'entreprise).

Et les inconvénients ?

Google n'a évidemment pas insisté sur les détails, mais le projet Stadia pose déjà plusieurs questions.

Quelle sera la vitesse de connexion minimale pour obtenir un jeu fluide et sans latences ?

Une manette dotée du Google Assistant écoutera-t-elle les joueurs, comme peut le faire une enceinte connectée ?

Quel sera le prix d'un jeu sur Stadia ? Le joueur est-il propriétaire du jeu, comme il l'est lors d'un achat dématérialisé sur les boutiques de Sony, Microsoft et Nintendo ? Ou existera-t-il un abonnement ?

Dans le cadre d'un abonnement, cela représente quoi pour les développeurs, qui ont parfois du mal à s'y retrouver en vendant leurs jeux 60 euros ? Est-ce que chaque partie lancée sera payée au développeur, comme sur Spotify ?

Et surtout, quels seront les jeux présents sur cette plateforme ? Google a annoncé Doom Eternal, ainsi que la création d'un studio de développement interne. Mais aucune annonce sur le catalogue n'a été présentée.

Ça sort quand ?

Là aussi, Google s'est contenté d'un vague "courant 2019". La plateforme sera déployée dans un premier temps en Amérique du Nord et en Europe. D'ici là, vous pouvez retrouver quelques vidéos ci-dessous pour vous mettre, éventuellement, l'eau à la bouche.

La prochaine étape sera l'E3, en juin prochain. Google devrait y dévoiler de nouvelles surprises. Tout comme Microsoft, qui présentera une solution similaire, xCloud.