Google dévoile son classement des meilleurs jeux et applications de 2020

Comme chaque année, Google établit une liste des meilleurs jeux et applications disponibles sur son App Store. L’occasion de découvrir ou redécouvrir quelques petites pépites.

Le jeu de l’année

Genshin Impact, le RPG en free-to-play de miHoYo, remporte le titre de jeu de l’année sur la boutique de Google. Selon les équipes de la firme de Mountain View, “Genshin Impact nous a époustouflés par son ampleur et son ambition. Le combat est rapide et fluide, chaque combat étant un spectacle à voir. C'est tout simplement le meilleur jeu auquel nous ayons joué cette année.”

Le jeu, qui se place devant One Punch Man : Road to Hero 2.0, Harry Potter : Enigmes et Sorts et Scrabble Go, est également disponible sur iOS PC et PlayStation 4.

L’application de l’année

Pour les utilisateurs de la boutique, l’application de l’année n’est autre que Disney+. Le service de streaming de Disney s’impose devant Microsoft Office, l’application de montage Reface ou encore l’éditeur de photo Bazaart.

Pour les équipes de Google, le titre d’application de l’année revient à Loóna: Bedtime Calm & Relax, une application de relaxation : “Loóna nous a captivés comme aucune autre application cette année, avec sa belle et innovante interprétation des histoires au coucher. Plongez dans la relaxation à travers des "paysages de sommeil" immersifs - des scènes 3D que vous explorerez avec une narration et des interactions simples.”

Sans oublier…

Google dévoile également des classements dans cinq autres catégories. Voici les résultats :

Meilleures applications du quotidien

Calmaria

Microsoft Office

Zoom Cloud Meetings

Meilleure application pour le développement personnel

Mon Sherpa

Timecap

Vimeo Create

Meilleures découvertes

Redbubble

Tayasui Sketches

Welcome Originals

Meilleures applications de divertissement

Disney+

Dolby On

Reface

Meilleure application solidaire