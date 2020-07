Google dévoile le nouveau Gmail, plus orienté vers la productivité

Les nouveautés, prochainement disponibles à la fois sur Android, iOS et la version bureau de la messagerie, seront déployées progressivement, à commencer par les utilisateurs de la “G Suite”, la suite bureautique de Google (il est d’ailleurs possible d’être notifié afin de savoir quand ces fonctionnalités seront disponibles).

Et l’entreprise annonce d’ores et déjà que d’autres intégrations viendront s’ajouter à Gmail dans les prochains mois : “À l'avenir, vous verrez notre espace de travail intégré s’étendre encore plus, avec des fonctionnalités telles que les appels vidéos image dans l’image directement dans Gmail; l'intégration de Google Meet dans nos outils de contenu tels que Docs, Sheets et Slides; et plus encore. Notre objectif est de fournir une solution intelligente et transparente qui donne à chacun la possibilité d'avoir un impact réel et la flexibilité de travailler exactement où et comment ils le souhaitent.”