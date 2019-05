Google connaît tout de vos achats en ligne et conserve une liste impossible à supprimer

Si vous possédez un compte Google et que vous avez déjà passé une commande en ligne, il y a de fortes chances pour que l'entreprise soit au courant. Et conserve une trace de vos achats à votre insu.

C'est la chaîne américaine CNBC qui a révélé l'existence de cette drôle de liste. Pour y accéder, il faut se rendre sur votre compte Google (myaccount.google.com). Cliquez ensuite sur « Paiements et abonnements ». Dans l'option « Gérer les achats », vous trouverez, comme Google l'explique « Vos transactions, y compris les livraisons et les commandes en ligne, effectuées via des services Google, comme l'Assistant ou Gmail » (pour les plus impatients, vous pouvez directement cliquer ici).

La firme de Mountain View précise en haut de la liste que « Vous seul pouvez voir vos achats. Google protège votre vie privée et assure la sécurité de votre compte. » Mais difficile de ne pas trouver cette liste effrayante. En quelques secondes à peine, nous avons pu retrouver toutes sortes d'achats effectués depuis plusieurs années, y compris les dates et heures de livraison estimées.Abonnement PlayStation Plus, commandes Amazon, stockage iCloud, renouvellement de magazines, chaussures, vêtements, café... tout est présent et gardé bien au chaud pour d'obscures raisons.