Google Chrome va intégrer un lecteur multimédia dans la barre URL

Le navigateur de Google propose aux bêta-testeurs de contrôler du son et de la vidéo, directement depuis la barre URL.

L'option n'est pas encore disponible au grand public, mais vous pouvez d'ores et déjà en profiter en téléchargeant la version Canary du navigateur, sur laquelle on retrouve l'ensemble des nouveautés actuellement en test. Concrètement, le lecteur permet de contrôler n'importe quel contenu multimédia, et ce peut-importe l'onglet actif. Plus besoin d'ouvrir la page YouTube concernée pour mettre en pause une vidéo en cours de lecture, par exemple, ou pour passer à une autre chanson sur le lecteur web de Spotify.