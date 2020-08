Google Chrome labélisera les sites “rapides” sur Android

La version Android du navigateur de Google indiquera prochainement aux utilisateurs quels sont les sites qui se chargent rapidement, grâce au label “Fast Page”.

Pour définir quel site est rapide à charger (et donc, consomme moins de datas) et quel site ne l’est pas, Google s’appuiera sur ses données “Core Web Vitals”, qui enregistrent l’expérience utilisateur, y compris le temps de chargement de la page, la réactivité et la stabilité du contenu pendant son chargement.

Pour savoir si une page est labélisée “Fast Page”, l’utilisateur devra effectuer une pression longue sur un lien. L’info apparaîtra alors dans le menu pop-up qui s’ouvrira pour proposer plusieurs options.

À terme, ces sites plus rapides pourraient être avantagés par Google. Comme l’explique la firme de Mountain View au site The Verge, une page rapide pourrait être mise en avant dans les résultats de recherche, en apparaissant par exemple plus haut dans les résultats que certains liens plus lents.

Cela signifie que les développeurs des sites web en question devront prendre les paramètres Core Web Vitals s’ils ne veulent pas voir leur site dégringoler dans les résultats de recherches proposés par le moteur de recherche.

Le label “Fast Page” sera inclus dans la version bêta de Chrome 85, avant d’être déployé à l’ensemble des utilisateurs.