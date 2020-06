Google célèbre la journée mondiale de l'Environnement avec une série d’oeuvres d'art expérimentales

Google Arts & Culture s’est associé à l’UNFCCC (la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) afin de créer l’exposition numérique Heartbeat of the Earth, soit le pouls de la Terre.

Google a fait appel à quatre artistes, qui ont chacun créé une oeuvre en lien avec la planète et les problèmes liés à la crise climatique.

“Les artistes ont interprété les preuves et les ont transformées en visualisations ou scénarios frappants et accessibles qui vous aident à en apprendre davantage de manières interactives sur la montée du niveau des mers, le recul des glaciers, la production de CO2 liée à votre alimentation ou l'acidification des océans”, explique la firme de Mountain View.

Montée du niveau des mers, le recul des glaciers, la production de CO2 liée à votre alimentation ou l'acidification des océans : autant de thèmes abordés par les Finlandais Timo Aho et Pekka Niittyvirta, le Suisse Fabian Oefner, l’Italienne Cristina Tarquini ou encore l’Américaine Laurie Frick.

Voici les quatre expériences interactives / "œuvres d'art climatiques" (cliquez sur le titre pour découvrir l’oeuvre dans votre navigateur) :

Coastline Paradox

“Les artistes Timo Aho et Pekka Niittyvirta (FIN) invitent le spectateur à explorer un monde où le niveau de la mer monte et où l'instabilité augmente à mesure que l'on avance dans l'avenir. - Une carte et une expérience Street View visualisant l'élévation réelle et prévue du niveau de la mer causée par la crise climatique.”