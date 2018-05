Et quoi de mieux, pour célébrer Méliès en ce 3 mai, que d'adapter le format Doodle à la réalité virtuelle ? L'idée vient de Helene Leroux, qui crée des Doodle pour Google depuis Londres. Avec l'aide de François-Xavier Goby, un réalisateur français, ils débutent ce projet de court-métrage d'animation, visible à la fois sur YouTube, mais surtout en VR grâce à des casques comme le Google Cardboard (un casque en carton facilement trouvable dans le commerce, et qui permet d'utiliser n'importe quel smartphone), le Daydream (l'autre casque VR de Google), le HTC Vive et sans doute le PlayStation VR grâce à l'application YouTube qui propose des vidéos à 360°.

Google célèbre George Méliès avec son premier Doodle en réalité virtuelle - © Tous droits réservés

Helene Leroux explique les origines de son projet : "Georges Méliès a transformé l'univers du cinéma (et nos vies !) il y a plus d'un siècle de cela. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir l'immensité du travail et de l'œuvre qu'il a laissée derrière lui à travers des centaines de films. Pour lui, une pellicule et une caméra faisaient bien plus que capturer des images. Il les considérait comme des moyens de transporter les spectateurs au cœur d'une histoire. Georges Méliès a apporté de la magie dans le cinéma grâce à des dizaines d'astuces et d'illusions. Nous avons voulu rendre hommage à son travail à l'aide d'un des outils les plus innovants et immersifs à notre disposition aujourd'hui pour raconter des histoires : la réalité virtuelle ! Avec Fx Goby, coréalisateur du doodle chez Nexus Studios, nous voulions mettre en avant plusieurs astuces mises au point par Georges Méliès, tout en transportant le spectateur dans un monde et une histoire magiques."

On vous conseille de découvrir le court métrage de deux minutes en réalité virtuelle, car l'environnement est très chargé et il faudra sans doute plusieurs visionnages pour découvrir l'intégralité des petites animations placées tout autour de l'action principale. Pour en savoir plus sur George Méliès ou la réalisation du Doodle, Google a également publié une page très intéressante, et qui déborde d'informations, dont les explications d'Helene Leroux, ainsi qu'une multitude de croquis et de tests d'animations.