Google aurait déboursé 9 milliards de dollars pour rester le moteur de recherche par défaut sur iOS

On le sait, Google paye chaque année une somme plus ou moins importante à Apple pour rester le moteur de recherche principal sur les iPhone et les iPad. Une somme qui, selon certains analystes, ne ferait qu’augmenter d’année en année.

En 2018, cette somme s’élèverait à 9 milliards de dollars, et permettrait à Google de s’assurer que les recherches effectuées via Siri, sur Safari, ou sur Spotlight redirigent automatiquement vers son célèbre moteur de recherche. Cette estimation, calculée par l’analyste Rod Hall de chez Goldman Sachs et relayée par nos confrères de Business Insider, se base sur le nombre de recherches effectuées via l’OS d’Apple. Selon Hall, la marque à la pomme serait l’une des plus importantes sources de trafic pour Google. Et qui dit trafic sur Google dit annonceurs et donc revenus. Des revenus qui, au sein d’Alphabet (la maison mère de Google), proviennent à 82% de la publicité.

En 2014, Google n’avait payé “que” un milliard de dollars à Apple. Une somme confirmée deux ans plus tard lors d’un procès qui opposait Google à Oracle. En 2017, Google aurait versé 3 milliards de dollars à Apple, selon les estimations de Toni Sacconaghi, un analyste de Bernestein. Et en 2019, toujours selon Rod Hall, Google devrait payer pas moins de 12 milliards de dollars pour rester le moteur de recherche par défaut sur iOS. Ce qui signifie qu’à l’heure actuelle, ces versements de Google sont plus élevés que les revenus annuels de services tels qu’iCloud ou Apple Music.

Il est cependant possible de changer le moteur de recherche par défaut sur Safari. Il suffit de vous rendre dans les réglages de votre appareil iOS. Ensuite dans le sous-menu Safari, vous trouverez l’option “Moteur de recherche”. Apple vous laissera choisir entre Google, Yahoo, Bing et DuckDuckGo.