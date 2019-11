Google Assistant s'intègre aux enceintes Sonos et dispose désormais d'une voix masculine

L'assistant virtuel de Google rejoint Alexa sur les enceintes Sonos vendues en Belgique. Et une voix masculine s'ajoute à la voix féminine déjà disponible.

Sonos précise que les utilisateurs auront la possibilité de choisir un assistant pour chaque enceinte individuellement (Alexa dans le salon, Google Assistant dans la salle de bain, par exemple), et de multiples assistants sur l'ensemble d'un système. Au-delà de la musique et de la TV, Sonos prendra également en charge les principales actions et fonctionnalités de première partie de l'Assistant Google, y compris la conversation continue, le mode Broadcast, et la possibilité de choisir une voix différente pour l’assistant.

"Nous favorisons la liberté de choix, et offrons aux auditeurs le pouvoir de choisir ce qu'ils veulent écouter et la manière dont ils veulent en avoir le contrôle. L'ajout de la voix, disponible maintenant avec l'Assistant Google, a rendu ce contrôle encore plus simple" explique Patrick Spence, PDG de Sonos.

Nous avons établi un partenariat avec Google pour concevoir l'ensemble cette intégration, alliant le meilleur de l’assistant Google et l’écosystème des produits et partenaires Sonos. Nous sommes la première entreprise à ce jour capable de proposer deux assistants vocaux fonctionnant en même temps sur le même système, un avancement majeur dans le domaine. Nous pensons au jour où nous proposerons de multiples assistants vocaux fonctionnant en même temps sur le même appareil.

Comment modifier la voix de votre Google Assistant ?

Sur votre téléphone ou tablette Android, appuyez de manière prolongée sur le bouton d'accueil ou dites "Ok Google". Dans le coin inférieur droit, appuyez sur la boussole. Dans le coin supérieur droit, appuyez sur votre photo de profil ou vos initiales puis sur Paramètres. Appuyez sur Assistant puis sur Voix de l'Assistant. Sélectionnez une voix.

Une fois la voix choisie, la modification s'applique à tous les appareils compatibles sur lesquels vous utilisez l'Assistant (et donc pas uniquement sur les enceintes Sonos). La voix masculine est disponible sur Android et sur iOS.

La modification peut également se faire sur une enceinte ou sur un écran intelligent :