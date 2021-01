Google Assistant : les “routines" débarquent en Belgique

Les routines seront bientôt disponibles en Belgique. De quoi effectuer une série d'actions à l’aide d’une simple commande ou selon un planning prédéfini.

Contrôler vos objets connectés et vos applications et les lier entre eux à l’aide d’une commande vocale sera bientôt possible grâce à l’assistant Google. Les utilisateurs pourront ainsi créer un enchaînement d’actions selon leurs habitudes. Voire, les programmer selon un moment prédéfini.

Pour bien débuter, Google a déjà préprogrammé six routines. Comme l’explique la firme de Mountain View en guise d’exemple, “lorsque la commande "Hey Google, bonjour" est donnée, l'assistant lit les prévisions météorologiques, les rappels, les dernières nouvelles et les points à l'ordre du jour. La routine "quitter la maison" consiste à éteindre les thermostats, les prises et les lumières.”