Google Assistant débarque en Belgique

La version belge francophone de l'Assistant Google est enfin disponible sur Android et iOS.

La firme de Mountain View a annoncé ce matin l'arrivée en Belgique de son assistant, déjà présent dans plus de 80 pays et une trentaine de langues. D'un simple "OK Google", l'assistant sera à votre écoute sur les appareils compatibles (plus de 30000 appareils de 3500 marques différentes, selon l'entreprise) et vous permettra d'envoyer un message, écouter une chanson ou les informations, ou encore recevoir des instructions de navigation.

Google précise que l'Assistant s'est adapté aux spécificités belges et a par la même occasion enrichi ses connaissances : "l'Assistant chante des chansons belges, suit la compétition de football belge et comprend que la question "Quel temps fera-t-il demain?" est très importante pour les Belges. Des entreprises belges bien connues ont également contribué aux fonctionnalités de Google Assistant. Via la plateforme de développement Actions on Google, des tierces parties peuvent en effet augmenter les possibilités offertes par l'Assistant Google. Bon nombre de marques belges ont développé leur Action on Google, ou sont en train de le faire, afin de proposer des fonctionnalités propres. Par exemple, vous pouvez vérifier votre consommation de data chez Telenet ou Proximus, demander à bpost quand votre colis arrivera, vérifier avec l’IRM si le soleil brillera demain, demander à la SNCB quel est le billet de train le plus intéressant pour vous, demander la limite de votre carte bancaire à ING, ou encore consulter les dernières nouvelles via la VRT ou les journaux Mediahuis. Toutes ces Actions peuvent être lancées par un simple "OK, Google. Parler avec".

Google Assistant est disponible dès aujourd'hui. L'Assistant arrivera progressivement sur les appareils Android dotés d'Android 5 Lollipop ou d'une version ultérieure dans les prochains jours, si ceux-ci sont configurés sur français et Belgique. Les utilisateurs d'IOS (version 10 ou plus récente) peuvent également télécharger l'application Google Assistant depuis l'App Store.