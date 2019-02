Google annonce une conférence "gaming" au mois de mars

La Game Developers Conference (GDC), qui se tiendra à San Francisco au mois de mars, sera l'occasion pour le géant du web de dévoiler ses projets en matière de jeux vidéo.

"Rassemblez-vous". Voilà le message qui accompagne un GIF publié ce mardi soir par Google. On y voit un couloir sombre, peu à peu éclairé par une forte lumière blanche. Ensuite une date : le 19 mars 2019, et le logo de Google.

Le 19 mars n'est pas une date choisie au hasard puisqu'il s'agit du deuxième jour de la Game Developers Conference, un événement réservé aux professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Google y participe souvent, notamment pour mettre en avant son système d'opération, Android. Mais cette année pourrait bien marquer la véritable entrée de l'entreprise dans le monde du jeu vidéo, et plus particulièrement celui du cloud gaming. Soit le jeu vidéo "à distance", en streaming. Un "Netflix du jeu vidéo" en quelque sorte, comme le propose déjà Sony avec son abonnement PlayStation Now.

Google avait déjà tenté une expérience similaire, baptisée "Project Stream", et s'était associé à Ubisoft pour l'occasion. Durant ce test, des joueurs américains ont pu faire tourner le jeu Assassin's Creed : Odyssey au sein même du navigateur Chrome. “L'idée de streamer un contenu graphique aussi riche qui nécessite des interactions presque immédiates entre la manette de jeu et l'action à l'écran représente un certain nombre de défis. Lorsqu'ils streament une série ou un film, les consommateurs tolèrent facilement quelques secondes de chargement au début, mais streamer des jeux de grande qualité demande une latence mesurée en millisecondes sans dégradation graphique. Pour ce test, nous allons repousser les limites avec une des applications les plus exigeantes pour le streaming, une grosse production de jeu vidéo", expliquait à l'époque le blog officiel de l'entreprise.

Le Project Stream a pris fin le 22 janvier 2019 et avec cette nouvelle annonce, Google poursuit donc son entrée dans l'industrie du jeu vidéo. Rendez-vous le 19 mars pour découvrir ce que nous réserve la firme de Mountain View.