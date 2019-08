Google annonce la fermeture de Google Hire

En ce moment, la firme de Mountain View ferme plus de services qu'elle n'en ouvre...

Connaissez-vous le "Google Cemetery" ? Comme son nom l'indique, il s'agit d'un cimetière, virtuel, des produits fermés par Google. Ces dernières années, le cimetière a accueilli de nombreux services, des plus obscurs (Fabric, Correlate) aux plus populaires (Hangouts, Google Trips, Youtube Gaming). À l'heure actuelle, le cimetière accueille déjà plus de 150 services.

Et ce n'est pas près de s'arrêter. Après les récentes fermetures de YouTube Messages, l'API "Works with Nest" ou le regretté Inbox by Gmail, c'est au tour de Google Hire d'être "tué". La plateforme, qui avait trois ans, accompagnait les petites et moyennes entreprises dans l'embauche de candidats, en synchronisant le tout avec la G Suite.

Le service n'était disponible que dans une poignée de pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni) et fermera définitivement ses portes le 1er septembre 2020. D'ici là, Google ne mettra plus à jour la plateforme et n'ajoutera aucune nouvelle fonctionnalité.

"Bien que Google Hire ait été un succès, nous concentrons nos efforts sur d’autres produits de la gamme Google Cloud. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos clients, ainsi qu’envers tous ceux qui se sont joints à nous et nous ont soutenus tout au long du processus", a commenté la firme de Mountain View.

Quant à ceux qui souhaitent "visiter" le cimetière Google, rendez-vous sur le site killedbygoogle.com qui répertorie l'ensemble des services fermés.