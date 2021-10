God of War débarquera sur PC en janvier

“Vous pourrez ainsi profiter pleinement des cinématiques en plan-séquence de Kratos et d’Atreus alors qu’ils traversent les royaumes du nord, avec une véritable résolution 4K sur les appareils compatibles , et des fréquences d’image débloquées”, explique Grace Orlady, community manager senior chez Santa Monica Studio.

En attendant la suite, baptisée Ragnarok, prévue pour 2022 sur PlayStation 5, cet épisode immanquable sera disponible sur PC le 14 janvier 2022 , à la fois sur Steam et l’Epic Games Store. À cette occasion, le jeu sera entièrement revu pour coller aux configurations les plus modernes.

Kratos et son fils, Atreus, vous embarqueront dans une aventure qui a marqué les joueurs lors de sa sortie en 2018. Il faut dire qu’avec ce God of War, le Santa Monica Studio de Sony frappait fort , au point de remporter de nombreux prix, dont celui du meilleur jeu de l’année 2018 au Game Awards et au D.I.C.E Awards.

“Notre version PC inclut une large palette de paramètres et d’options graphiques pour que vous puissiez optimiser votre expérience visuelle en fonction de votre configuration. Ombres à haute résolution, reflets d’espace-écran améliorés, occlusion ambiante via les technologies de GTAO et SSDO… God of War sur PC offre une qualité visuelle incroyable et propre à cette plateforme. Nous avons également le plaisir de vous annoncer que le super-échantillonnage par Deep Learning (Deep Learning Super Sampling, DLSS) de NVIDIA disponible sur RTX sera parfaitement intégré !”

Bref, les joueurs sur PC ne seront pas déçus d’avoir attendu si longtemps pour profiter de ce très bon jeu.