Goals, enfin un vrai concurrent à pour FIFA et PES ?

Malgré la popularité de ce sport, les jeux vidéo consacrés au football se comptent sur les doigts de la main. Il y a les inévitables FIFA et PES, ainsi que Football Manager. Mais un petit nouveau pourrait bien chambouler cet univers très fermé.

Konami et Electronic Arts ne seront bientôt plus les seuls à faire la loi dans le milieu du football sur consoles. Andreas Thorstensson, ancien joueur professionnel de Counter Strike, annonce en effet sur son compte Twitter le développement d’un jeu triple A, réservé aux consoles next-gen, et baptisé “Goals”.

Le jeu serait free-to-play (comme Fortnite), cross-play (ce qui permettra d’affronter des joueurs, et ce peu importe leur console de prédilection), multiplayer first (les campagnes solos ne seront pas la priorité) et paré pour l’e-sport.

Lire aussi : Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 26 août

“Le modèle Free to Play ouvre le football à plus de joueurs et le cross-play permet aux amis de s’affronter, peu importe leur plate-forme de choix. Nous ne voyons aucune raison pour laquelle le plus grand sport du monde ne devrait pas être le plus grand jeu au monde”, explique Thorstensson.

À noter qu’il sera possible pour les joueurs de gagner de l’argent au sein du jeu, à travers des gains en cryptomonnaie. Bref, sur le papier, il s’agit d’un beau projet qui devrait pimenter un peu un marché qui a tendance à ronronner (une sortie par ans et très peu de nouveautés au programme).

Il faudra cependant être patient. L’équipe derrière Goals cherche seulement à s’agrandir, et rien n’est encore fait : “Nous recrutons actuellement des personnes pour faire partie de l’équipe fondatrice. Producteurs, directeurs techniques, concepteurs de jeux, artistes conceptuels, artistes de personnages, ingénieurs NFT, programmeurs système, programmeurs de gameplay, gestionnaires de communauté, etc.”