Gmail : la nouvelle version sera obligatoire à partir d’octobre

Le nouveau look de la messagerie de Google est disponible depuis fin avril. Mais si cette version est actuellement facultative, elle deviendra obligatoire en octobre prochain.

Une sécurité renforcée, un mode confidentiel, une option snooze, un affichage des mails repensé, de nouvelles réponses automatiques et un mode hors connexion : la nouvelle version de Gmail disponible depuis peu n'est pas uniquement esthétique, même si le nouveau look est le changement le plus flagrant. Vous noterez également sur la droite de l'écran, 3 nouvelles icônes : Google Calendar, Google Keep et Google Task. Il s'agit d'accès rapide aux autres services de Google, qui vous permettent respectivement de consulter votre calendrier, de garder vos notes ou de gérer vos to-do lists.

Si vous ne profitez pas encore de ces améliorations, vous pouvez vous rendre sur gmail.com, et cliquer sur l'icône de réglage en haut à droite de votre boîte de réception. Google vous proposera alors d'"Essayer la nouvelle version de Gmail ". Pas de panique, vous avez encore quatre mois pour faire marche arrière si cela ne vous plaît pas.