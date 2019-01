Gmail adopte le look "Material Design" sur iOS et Android

Google met à jour l'application officielle de sa messagerie et ressemble désormais à la version web, qui avait changé de look en avril 2018.

Le style "Material Design" continue de se propager, lentement, dans les différentes applications de Google. Désormais, Gmail est plus "blanc", plus élégant, et moins agressif, puisque la célèbre barre rouge qui trônait en haut de l'application est désormais de l'histoire ancienne. Google en profite également pour changer de police de caractère et ainsi mettre en avant la "Google Sans", conçue en interne.