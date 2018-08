Giphy se lance aussi dans les stories

La célèbre plateforme dédiée aux gifs lance un nouveau format, baptisé Giphy Stories.

Si le nom peut faire penser au format disponible sur Snapchat, Instagram, Facebook et… à vrai dire quasiment partout depuis quelques années, le fonctionnement des Giphy Stories sera légèrement différent. Pas question ici de laisser les utilisateurs publier du contenu. Les stories de Giphy seront updatées régulièrement (une fois par heures, dans différentes catégories), mais uniquement par les équipes du site.

L’idée est donc d’utiliser le format pour établir une liste de gifs sur un même sujet. Cela peut aller des vacances (les meilleurs gifs pour un jour ensoleillé), aux meilleurs gifs d’une personnalité (les meilleures reaction gifs avec The Rock), en passant par un récapitulatif d’une émission de télé. Imaginez les meilleurs gifs du jury de The Voice Belgique lors de la dernière émission, par exemple, et on comprend vite le potentiel de cette idée. Les équipes de Giphy pourront également suivre l’actualité et mettre en avant des gifs en rapport.

Le but est évidemment de faire tourner l’énorme catalogue de Giphy et de faire de la curation de contenu afin d’éviter qu’une centaine de gifs très populaires tournent en boucle sur les réseaux sociaux (Homer Simpson qui se fond dans un buisson, Beyoncé qui fait un clin d’oeil, bref on les connaît).

À terme, des stories pourront être publiées par des partenaires et des artistes. D’ici là, les stories publiées par les équipes e Giphy sont à retrouver sur la page d’accueil du site.