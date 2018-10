Ghostbusters World, le Pokémon Go avec des fantômes, est disponible

La franchise Ghostbusters s’invite sur mobile et s’inspire de Pokémon Go, avec un nouveau jeu en réalité augmentée, disponible depuis quelques jours, où les monstres et les pokéballs sont remplacés par des fantômes et un proton pack.

Le jeu, dévoilé lors du Comic-Con de San Diego, nous plonge, vous l’aurez compris, dans l’univers de la saga SOS Fantômes. Il faut dire que les jeux en réalité augmentée basés sur des licences ont la côte en ce moment, puisqu’en plus de Jurassic World Alive et The Walking Dead : Our World (tous les deux disponibles gratuitement sur les App Store), un jeu basé sur l’univers d’Harry Potter (Harry Potter: Wizards Unite) devrait arriver d’ici la fin de l’année.

Mis à part quelques détails visuels propres à chaque licence, les différences en termes de gameplay sont plutôt rares. Et Ghostbusters World n’échappe pas à la règle. Le jeu se base sur la plateforme Google Maps (avec, en prime, une modélisation 3D des bâtiments) et propose 4 proton pack, chacun bénéficiant d’une puissance différente, à la manière des différentes PokéBalls disponibles dans Pokémon Go. Les PokéStops, ces boutiques virtuelles permettant de s’approvisionner en gadgets facilitant la chasse, sont ici remplacées par des " portails interdimensionnels. " Et vous aurez également le loisir de faire " éclore " des fantômes, ce qui est un peu contradictoire avec le rôle des Ghostbusters. Mais passons.

Il y a malgré tout quelques différences avec le jeu de Niantic. Notamment un mode PvP (joueur contre joueur), ainsi qu’un mode histoire, scénarisé par les auteurs des Comics Ghostbusters publiés aux États-Unis. Le jeu devrait occuper les fans pendant un bon moment, puisqu’il y a pas moins de 150 fantômes à capturer.