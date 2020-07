Ghost of Tsushima : une dernière bande-annonce avant la sortie ce vendredi

Dans Ghost of Tsushima, les joueurs incarneront Jin Sakai, un samouraï prêt à tout pour défendre son île , quitte à s’éloigner des enseignements du Bushido, le code des principes moraux des samouraïs japonais : “L’empire mongol a ravagé des nations entières lors de sa campagne pour conquérir l'Orient. L'île de Tsushima est le dernier rempart protégeant l'archipel japonais d'une invasion de l'incroyable flotte mongole . Alors que la première vague de l'assaut mongol embrase l'île de Tsushima, le guerrier samouraï Jin Sakai met sa vie en jeu pour protéger son peuple et récupérer ses terres.”

Le jeu en monde ouvert est une exclusivité de la PlayStation 4. C’est le deuxième titre important de la console en moins d’un mois. En effet, le 19 juin dernier, la console de Sony accueillait The Last of Us Part II, autre exclusivité très attendue (bien que très critiquée par des joueurs racistes, homophobes et misogynes).

À noter que pour les fans du cinéma nippon, Ghost of Tsushima proposera un mode noir et blanc, baptisé “Mode Kurosawa”, en hommage à Akira Kurosawa, le réalisateur de Rashōmon et Les Sept Samouraïs. “Nous voulions faire ce grand jeu qui transporte les gens vers le Japon féodal, et Akira Kurosawa était l'une de nos références, surtout au début, lorsque nous cherchions à établir un ressenti. Alors que nous nous rapprochions de plus en plus de la concrétisation de cette réalité, nous nous disions : comment appelons-nous ce mode spécial que nous avons créé, ce retour au noir et blanc ? Nous avons évoqué un tas de mots différents et nous avons pensé : ce serait génial si nous pouvions l'appeler mode Kurosawa”, expliquait d’ailleurs Jason Connell, directeur créatif du jeu, au magazine Entertainment Weekly.