Ghost of Tsushima sortira le 26 juin sur PS4

Le jeu développé par Sucker Punch et très attendu des joueurs, suivra de très près la sortie de The Last of Us Part II.

La PlayStation 4 n’a pas encore dit son dernier mot. La console de Sony accueillera dans les prochains mois deux exclusivités très attendues : The Last of Us II, le 29 mai, et Ghost of Tsushima le 26 juin.

À l’occasion de l’annonce de la date de sortie, Sony a publié une longue bande-annonce détaillant l’histoire du jeu, et son héros, le samouraï Jin Sakai.