Ghost of Tsushima proposera un mode multijoueur à l’automne

Ce nouveau mode multijoueur et coopératif s’intitulera "Ghost of Tsushima : Legends".

“En jouant à Ghost of Tsushima: Legends à deux joueurs, vous pourrez participer à une série de missions d'histoire en co-op dont la difficulté augmente progressivement”, explique Darren Bridges du studio Sucker Punch. “Le système de combat est similaire à celui de la campagne solo, mais avec de petites touches de magie qui nécessitent souvent une synchronisation parfaite avec votre partenaire. À quatre joueurs, vous pourrez prendre part à des missions de survie et combattre des vagues d'ennemis redoutables, comme des Oni dotés de capacités surnaturelles, et bien d'autres.”

À noter que si l’extension proposée par Sucker Punch sera gratuite (“Il n'y a pas de microtransactions dans Ghost of Tsushima : Legends et nous n'avons aucune intention d'en ajouter. Tout le contenu se débloque en jouant”, explique Sony), il faudra malgré tout posséder un abonnement au PlayStation Plus pour pouvoir profiter du mode Legends.