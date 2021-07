Ghost of Tsushima : la version Director’s Cut se dévoile

L’exclusivité PlayStation connaîtra une version rallongée dans le courant du mois d’août. Au programme, une nouvelle île, Iki, et sa mystérieuse tribu mongole.

Le retour de Jin

" L’aventure de Jin commence lorsqu’il découvre qu’une mystérieuse tribu mongole s’est implantée sur Iki ", explique Patrick Down, Rédacteur en chef chez Sucker Punch Productions. " À sa tête, une chamane vénérée du nom d’Ankhsar Khatun, connue par ses disciples comme " l’Aigle ". En tant que khatun et chamane, elle n’est pas seulement une conquérante de nations, mais une bergère des âmes. Et le danger qu’elle représente pour Jin et son peuple n’a pas de précédent. "

Toujours selon Patrick Down, la version semi-fictive de l’île d’Iki est à l’opposé complet de l’île de Tsushima, qui accueillait les événements du jeu de base, sorti en juillet 2020. L’occasion pour tous ceux qui avaient raté le jeu de se plonger dans son univers très réussi, ou de poursuivre l’aventure pour les anciens joueurs.