Ghost of Tsushima : découvrez les nouvelles images du jeu

Sony a diffusé ce jeudi un State of Play entièrement consacré à Ghost of Tsushima. Attendu exclusivement sur PlayStation 4 le 17 juillet 2020, le titre fait partie des jeux les plus attendus sur la console, aux cotés de The Last of US Part II, et Iron Man VR.

Le State of Play, d’une durée de 18 minutes, est l’occasion de découvrir (et d’admirer) le jeu en détail, grâce aux commentaires audio de Jason Connell du studio Sucker Punch Productions.