Gamescom : Life is Strange 2 se dévoile dans une nouvelle vidéo de 20 minutes

Le salon du jeu vidéo qui se tient actuellement à Cologne est l’occasion d’en découvrir plus sur des jeux attendus pour cette fin de l’année. Parmi eux, on retrouve la suite de Life is Strange, développée par le studio français DONTNOD.

Trois ans après les aventures de Maxine Caulfield et ses super pouvoirs, le jeu épisodique de DONTNOD revient dans un deuxième volet où l’on suivra deux frères, Sean (16 ans) et Daniel Diaz (9 ans), dans la ville de Seattle, trois ans après les événements du premier jeu. Et comme Maxine, les deux frères semblent posséder quelques pouvoirs qui auront un impact sur le récit.

DONTNOD promet des choix narratifs bien plus nombreux et plus important que dans le premier jeu. On notera malheureusement que même si le jeu est passé sous le moteur Unreal Engine 4, la synchronisation labiale est encore très loin d’être réussie. Le premier épisode (sur 5) de ce deuxième volet sous forme de road-movie est prévu pour le 27 septembre prochain.