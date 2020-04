Gamescom : les organisateurs confirment l’annulation de la version physique salon

Voici la traduction du message en français :

C'est officiel : malheureusement, la Gamescom ne pourra en aucun cas avoir lieu à Cologne cette année. Comme beaucoup d’entre vous, nous sommes déçus, car l’équipe travaille depuis des mois sur une formidable édition 2020, tout comme les nombreux exposants. Il nous est en revanche évident que nous devons être unis face à la pandémie du coronavirus. Cela signifie que nous devons tous être bienveillants les uns vis-à-vis des autres et devons réduire le risque d'infection.

Nous sommes, cela étant dit, déjà en train de travailler à pleine vitesse sur une Gamescom en ligne. La Gamescom est, après tout, le plus gros événement consacré au jeu vidéo au monde et c'est ce qu'il se doit encore d'être cette année. Vous pouvez d'ores et déjà avoir hâte de découvrir la manière dont nous célébrerons la Gamescom et les meilleurs jeux avec vous et des millions d'autres joueurs à travers le monde à la fin du mois d'août prochain, même si cet événement ne sera que numérique et pas physique. Car une chose est certaine, cette année encore, la Gamescom est et restera "Le Coeur du Jeu vidéo !"

Nous révélerons plus d'informations au sujet de l'événement de cette année au cours des prochaines semaines. D'ici là, restez en bonne santé et n'oubliez pas de #JouerEnsembleenRestantàlaMaison !

Les organisateurs annoncent également que les tickets seront évidemment remboursés au cours des prochaines semaines.