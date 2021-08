Gamescom : comment regarder la conférence Xbox ce mardi 24 août ?

Microsoft présentera des jeux en marge de la Gamescom ce mardi soir. L’événement sera à suivre en direct en ligne.

90 minutes d’annonces

Le programme de ce stream promet d’en mettre plein la vue aux joueurs. Du moins si on en croit la firme de Redmond, qui annonce que la conférence “regorgera de tout ce que vous voulez savoir sur les titres exceptionnels qui sortiront bientôt sur Xbox, sur ceux qui rejoindront bientôt le Xbox Game Pass, et plus encore.”

L’entreprise fera la part belle aux jeux déjà annoncés, issus des Xbox Game Studios, mais également aux titres développés par des studios partenaires. Et comme d’habitude, Microsoft mettra en avant son Xbox Game Pass, qui devrait accueillir encore plus de jeux afin de prolonger l’avance considérable gagnée face à Sony qui n’a toujours rien de similaire de prévu pour sa PlayStation.

Pour suivre l’événement, rien de plus simple. Il suffit de se rendre ce mardi 24 août à 19h, heure belge, sur les réseaux de Microsoft. La conférence sera diffusée sur Twitch, Twitter et Facebook.

À noter que la diffusion se fera en 1080p à 60 images par seconde. “Pour retrouver un résultat plus proche de ce à quoi vous pouvez vous attendre”, explique Microsoft. “Nous vous recommandons de regarder la rediffusion en 4K sur YouTube, qui sera disponible ultérieurement.”

Enfin, sachez que des sous-titres français seront disponibles.