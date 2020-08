Games with Gold : voici les jeux offerts sur Xbox One en septembre 2020

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois de septembre, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Un jeu inspiré de l’univers de Tom Clancy, un point-and-click fantastique, un blob et une bande de rebelles : voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois de septembre. Les abonnés au service Games with Gold recevront quatre jeux, pour une valeur totale de 79,96 dollars. À savoir :

Tom Clancy’s The Division sur Xbox One, du 1er au 30 septembre

sur Xbox One, du 1er au 30 septembre The Book of Unwritten Tales 2 sur Xbox One, du 16 septembre au 15 octobre

sur Xbox One, du 16 septembre au 15 octobre de Blob 2 sur Xbox 360, du 1er au 15 septembre

sur Xbox 360, du 1er au 15 septembre Armed and Dangerous sur Xbox 360, du 16 au 30 septembre

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en août, à savoir Override : Mech City Brawl sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 septembre.