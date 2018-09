De la cuisine frénétique, un tueur à gage, des cascades et du hack & slash, voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois d’octobre. Les abonnés au service Games with Gold recevront quatre jeux, pour une valeur totale de 71$. À savoir :

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme d’octobre, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Games with Gold : Voici les jeux offerts sur Xbox One en octobre - © Tous droits réservés

Overcooked sur Xbox One, du 1er au 31 octobre

sur Xbox One, du 1er au 31 octobre Victor Vran sur Xbox One, du 16 octobre au 15 novembre (Il s’agit de la version classique et non de l’édition “Overkill”)



sur Xbox One, du 16 octobre au 15 novembre (Il s’agit de la version classique et non de l’édition “Overkill”) Stuntman : Ignition sur Xbox 360, du 1er au 15 octobre

sur Xbox 360, du 1er au 15 octobre Hitman : Blood Money sur Xbox 360, du 16 au 31 octobre

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en septembre, à savoir Livelock sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 octobre.