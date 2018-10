Games with Gold : Voici les jeux offerts sur Xbox One en novembre

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de novembre, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Un FPS qui vous plonge dans la Première Guerre mondiale, un jeu de course, le tout premier volet de la saga Assassin’s Creed et un voyage dans l’au-delà, voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois de novembre. Les abonnés au service Games with Gold recevront quatre jeux, pour une valeur totale de 84,96$. À savoir :

Battlefield 1 sur Xbox One, du 1er au 30 novembre

Race the Sun sur Xbox One, du 16 novembre au 15 décembre

Assassin’s Creed sur Xbox 360, du 1er au 15 novembre

Dante’s Inferno sur Xbox 360, du 16 au 30 novembre

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en octobre, à savoir Victor Vran sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 novembre.