Games with Gold : Voici les jeux offerts sur Xbox One en mai

Du baseball, de l'infiltration et de la bagarre de rue, voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois de mai. Les abonnés au service Games with Gold recevront quatre jeux, pour une valeur totale de 79$. À savoir :

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme en mai, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Une sélection qui, comme vous pouvez le constater, laisse à désirer, avec très peu de titres intéressants. On retiendra malgré tout Metal Gear Solid V, qui vient conclure la saga culte de Hideo Kojima, et qui propose pour la première fois dans la série un monde ouvert. Et pour les fans de jeu de tir à la troisième personne, Vanquish, autre production Sega du mois, vous offrira des combats rythmés, à défaut d'être mémorables.

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en avril à savoir Assassin's Creed Syndicate, jusqu'au 15 mai.