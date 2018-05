Games with Gold : Voici les jeux offerts sur Xbox One en juin

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme en juin, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

De l’Assassin’s Creed, du Sonic et du Indiana Jones version Lego, voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois de juin. Les abonnés au service Games with Gold recevront quatre jeux, pour une valeur totale de 159$. À savoir :

Assassin’s Creed Chronicles : Russia sur Xbox One, du 1er au 30 juin (le dernier chapitre de la trilogie Assassin’s Creed Chronicles)

Smite Gold Bundle sur Xbox One, du 16 juin au 15 juillet (un pack pour le jeu free to play incluant divers bonus, des objets cosmétiques et 20 dieux jouables)

Sonic & All-Stars Racing Transformed sur Xbox 360 du 1er au 15 juin

LEGO Indiana Jones 2 sur Xbox 360, du 16 au 30 juin

Une sélection plutôt correcte, mais qui tente de recycler les jeux dérivés de la saga Assassin’s Creed. Pour les fans des jeux Lego, Indiana Jones est un excellent retour aux sources. Quant aux fans de Sonic... on ne peut plus rien faire pour eux. :-)

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en mai, à savoir Metal Gear Solid V : The Phantom Pain sur Xbox One, offert jusqu’au 15 juin.