Games with Gold : Voici les jeux offerts sur Xbox One en juin 2020

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois de juin, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Une danseuse du ventre qui s’associe avec des pirates, une simulation de barista, une invasion alien et un shoot them up : voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois de juin. Les abonnés au service Games with Gold recevront quatre jeux, pour une valeur totale de 63,96 dollars. À savoir :

Shantae and the Pirate’s Curse sur Xbox One, du 1er au 30 juin

sur Xbox One, du 1er au 30 juin Coffee Talk sur Xbox One, du 16 juin au 15 juillet

sur Xbox One, du 16 juin au 15 juillet Destroy All Humans ! sur Xbox 360, du 1er au 15 juin

sur Xbox 360, du 1er au 15 juin Sine Mora sur Xbox 360, du 16 au 30 juin

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en mai, à savoir Warhammer 40.000 : Inquisitor - Martyr sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 juin.