Games with Gold : Voici les jeux offerts sur Xbox One en juillet

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme en juillet, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Assault Android Cactus sur Xbox One, du 1er au 31 juillet, où vous affronterez des hordes de robots en solo ou en coopération.

Death Squared sur Xbox One, du 16 juillet au 15 aout, un puzzle-game qui placera des pièges, rayons lasers et autres trappes sur le parcours de votre personnage.

Virtua Fighter 5 : Final Showdown sur Xbox 360, du 1er au 15 juillet, soit une version modernisée du cinquième volet de cette série de combat.

Splinter Cell : Conviction sur Xbox 360, du 16 au 31 juillet, là aussi il s’agit du cinquième volet des aventures de l’agent Sam Fisher.

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en juin, à savoir Smite Gold Bundle sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 juillet.