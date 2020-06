Games with Gold : Voici les jeux offerts sur Xbox One en juillet 2020

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois de juillet, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Du rally, un jeu de basketball déjanté, une guerre de gangs et un plateformer pour les plus petits : voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois de juillet. Les abonnés au service Games with Gold recevront quatre jeux, pour une valeur totale de 94,96 dollars. À savoir :