Games with Gold : Voici les jeux offerts sur Xbox One en janvier 2019

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce début d’année, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

2019 commence plutôt bien pour les abonnés au service de Microsoft puisqu’un des deux jeux offerts sur Xbox One, à savoir l’excellent Celeste, a récemment été nommé 4 fois au Game Awards et a remporté deux prix (y compris le titre de meilleur jeu indépendant de l’année). Le reste de la sélection comprend un jeu de rallye, un spin-off des aventures de Lara Croft et Far Cry 2. Au total, les abonnés au service Games with Gold recevront quatre jeux, pour une valeur totale de 104,96$. À savoir :

Celeste sur Xbox One, du 1er au 31 janvier (ne ratez surtout pas cette pépite)

sur Xbox One, du 1er au 31 janvier (ne ratez surtout pas cette pépite) WRC 6 sur Xbox One, du 16 janvier au 15 février

sur Xbox One, du 16 janvier au 15 février Lara Croft and the Guardian of Light sur Xbox 360, du 1er au 15 janvier

sur Xbox 360, du 1er au 15 janvier Far Cry 2 sur Xbox 360, du 16 au 31 janvier.

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en décembre, à savoir Never Alone sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 janvier.