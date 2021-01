Games with Gold : voici les jeux offerts sur Xbox One en février 2021

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois de janvier, non pas quatre, mais bien cinq jeux : trois titres Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Les abonnés au service Games with Gold recevront donc cinq jeux, pour une valeur totale de 104,95 dollars. À savoir :

Gears 5 sur Xbox One, du 1er au 28 février

sur Xbox One, du 1er au 28 février Resident Evil sur Xbox One, du 1er au 28 février

sur Xbox One, du 1er au 28 février Dandara: Trials of Fear Edition sur Xbox One, du 16 février au 15 mars

sur Xbox One, du 16 février au 15 mars Lost Planet 2 sur Xbox 360, du 16 au 28 février

sur Xbox 360, du 16 au 28 février Indiana Jones et le Tombeau de l'Empereur sur Xbox, du 1er au 15 février

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en janvier, à savoir Dead Rising sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 février. Et vous avez encore 6 jours pour récupérer les autres titres de janvier, à savoir Little Nightmares, The King of Fighters XIII et Breakdown.