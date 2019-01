Games with Gold : Voici les jeux offerts sur Xbox One en février 2019

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de ce mois de février, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Du jeu en 8-Bit, une nouvelle version de Bomberman et des jedis, voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois de février. Les abonnés au service Games with Gold recevront quatre jeux, pour une valeur totale de 89,96$. À savoir :

Bloodstained : Curse of the Moon sur Xbox One, du 1er au 28 février

sur Xbox One, du 1er au 28 février Super Bomberman R sur Xbox One, du 16 février au 15 mars

sur Xbox One, du 16 février au 15 mars Assassin's Creed Rogue sur Xbox 360, du 1er au 15 février

sur Xbox 360, du 1er au 15 février Star Wars Jedi Knight : Jedi Academysur Xbox 360, du 16 au 28 février

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en janvier, à savoir WRC 6 sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 février. Et que l'excellent Céleste, offert du 1er au 31 janvier, est donc encore disponible gratuitement pendant quelques heures.