Games with Gold : Voici les jeux offerts sur Xbox One en décembre

L'abonnement de la console de Microsoft livre comme tous les mois une sélection de jeux gratuits. Au programme de décembre, deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360.

Deux puzzle game, de l’heroic fantasy et de la rétrocompatibilité, voilà ce que vous propose Microsoft en ce mois de décembre. Les abonnés au service Games with Gold recevront quatre jeux, pour une valeur totale de 59,96$. À savoir :

QUBE 2 sur Xbox One, du 1er au 31 décembre

Never Alone sur Xbox One, du 16 décembre 2018 au 15 janvier 2019

Dragon Age II sur Xbox 360, du 1er au 15 décembre

Mercenaries : Playground of Destruction sur Xbox 360, du 16 au 31 décembre. Le jeu, initialement développé par LucasArts pour la PlayStation 2 et la Xbox en 2005, est un des deux nouveaux jeux rétro compatibles du mois, et le premier à être offert dans le catalogue Games with Gold.

À noter qu'il est encore possible de récupérer un jeu offert en octobre, à savoir Race the Sun sur Xbox One, et ce jusqu’au 15 décembre.